В Госдуме ответили генсеку НАТО на слова о защите от России

Отсутствие прямых военных угроз со стороны РФ и Китая — заслуга НАТО. Об этом заявил на заседании комитета Европарламента по международным делам генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

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«У меня спрашивают, вижу ли я угрозу для НАТО со стороны России или Китая. Сегодня я не вижу какой-либо военной угрозы или перспективы военного нападения на кого-либо из членов НАТО. Одна из причин этого — то, что НАТО существует», — сказал он.

По словам генсека, агрессия против одного члена НАТО спровоцирует ответную реакцию всех остальных участников альянса. «Это одна из основных причин, благодаря которой мы смогли сохранять мир более 70 лет», — добавил он.

В ответ на слова Столтенберга депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что генсек совершил «поворот не туда».

«Именно альянс неоднократно выступал в роли агрессора последние 70 лет, а теперь тогу миротворца примеривают. Ну и для красного словца про РФ и Китай вспомнил — мол, опасность от них исходит, а НАТО весь мир от этого оберегает», — пояснил парламентарий.

По его мнению, от нападения НАТО удерживает только оборонный потенциал России. Кроме того, в словах Столтенберга чувствуются «фальшь и ложь».

«Они наступают к нашим границам, и только российский оборонный потенциал удерживает этих милитаристов от нападения: знают, что получить ответку могут, да такую, что ног не унесут», — подчеркнул депутат Госдумы.

В начале марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новую стратегию нацбезопасности США. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее заявил, что Штаты будут относиться к КНР как к противнику и конкуренту, сотрудничая по возможности. Россия же вместе с Ираном и Северной Кореей упоминается среди «серьезных вызовов».

«Основным врагом они будут считать всех, кто будет составлять им конкуренцию в любой сфере. Естественно, помимо фактора, который должен демонстрировать их союзничество, их объединять, есть еще фактор проигрываемой конкуренции, или той, которую они не могут вести на общепринятых основах», — отметила Захарова.

По ее словам, задача Вашингтона — сдерживать Россию, не давать Москве конкурировать на равных и опережать США. «Россия по-прежнему полна решимости усилить свое глобальное влияние и сыграть подрывную роль на мировой арене», — говорится в в «Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности», опубликованных Белым домом.

Еще в октябре на тот момент кандидат на пост президента Джо Байден назвал самой большой внешнеполитической угрозой США Россию. «Я считаю, что в данный момент наибольшую угрозу в плане подрыва нашей безопасности и альянсов представляет Россия», — заявил политик.

Китай, а не Россия, по его мнению, является наиболее важным конкурентом для США. Он добавил, что именно от подхода Вашингтона зависит, останутся ли КНР и Соединенные Штаты конкурентами, или же «это перерастет в более серьезное соперничество в плане соотношения сил».

Напомним, российские власти неоднократно отвергали обвинения в агрессии, указывая на исключительно мирный характер своей внешней политики и защиту государственных интересов.