Третий пошел: Турчинов предупредил о новом «майдане»

Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов в интервью LB.ua заявил, что Украина может не пережить третий «майдан», к которому могут привести популистские заявления президента страны Владимира Зеленского.

«Чего я бы точно не хотел: чтоб ситуация вышла из-под контроля, чтобы мы снова вернулись к парадигме 2013/14 года. Этого нельзя допустить — третий Майдан для Украины попросту неприемлем. Слишком невелик запас прочности, который имеет Украина»,

— сказал Турчинов.

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Новому руководству Украины следует как можно скорее перейдет от популизма к профессиональной оценке ситуации, считает экс-секретарь СНБО. По его мнению, это необходимо для наступления «эволюционного периода» на Украине.

«Я бы очень хотел, чтобы новое руководство отошло от неадекватного популизма, который проявляется в обещаниях немедля закончить войну, люстрировать полстраны или создать «экономическое чудо», при этом резко снизить тарифы и повысить пенсии», — добавил Турчинов.

Ставка на «чудеса» в итоге приносит горе и разочарование, несмотря на популярность подобной риторики у общества, подытожил бывший секретарь СНБО.

Опасения Турчинова относительно ситуации на Украине связаны с последними заявлениями Зеленского, который в конце прошлой недели призвал подвергнуть люстрации высших должностных лиц времен своего предшественника Петра Порошенко. В таком случае Турчинов сам попадет под действие расширенной версии закона «об очищении власти».

Зеленский внес в Верховную раду законопроект о люстрации всех высших должностных лиц времен Порошенко 12 июля. По иронии судьбы закон «Об очищении власти» был принят благодаря прежнему президенту страны и использовался им во многом для расправы с представителями власти его предшественника Виктора Януковича.

«С целью прекращения в дальнейшем злоупотребления властью, своим служебным положением при исполнении должностных обязанностей, во избежание ответственности за действия, направленные на собственное обогащение, законопроектом расширены категории должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти (люстрации), а также уточнены некоторые критерии осуществления очистки власти», — говорится в пояснительной записке к документу.

Массовая люстрация на Украине проводилась в 2014 году после отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича. Люстрация чиновников времен Януковича была одним из требований участников «майдана», который завершился в конце февраля 2014 года.

При этом Порошенко также должен был попасть под действие закона, так как занимал должность министра экономического развития Украины с марта по ноябрь 2012 года. Тогдашнего новоизбранного президента спасла поправка, благодаря которой под люстрацию попадали чиновники, проработавшие при Януковиче не менее года.

Кроме того, Турчинов в интервью обвинил власти Украины в использовании риторики «чудес», несмотря на похожие действия со стороны администрации Порошенко.

Предшественник Зеленского никогда не скупился на громкие заявления, в частности, также обещал завершить конфликт в Донбассе. При этом в мае Порошенко назвал отсутствие мира на юго-востоке Украины своим «самым обидным провалом».

Схожесть подходов Зеленского и Порошенко к решению конфликта в Донбассе не раз отмечали представители самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Власти республик заявляют, что новый украинский лидер действует в фарватере политики Порошенко и не желает следовать минским соглашениям. Сомневаться в заявлениях Зеленского об остановке войны также заставляет его нежелание идти на диалог с представителями ДНР и ЛНР.

Москва на протяжении последних нескольких лет упрекает Киев в нежелании выполнять политическую часть минских соглашений, одним из ключевых пунктов которых являются прямые переговоры Украины с представителями республик Донбасса. Вместо этого в украинском политическом пространстве ополченцев называют «сепаратистами» и «террористами», что не способствует налаживанию диалога.

Кроме того, острым является и вопрос об амнистии, а также о предоставлении региону особого статуса.

От всех этих положений отказывался Порошенко, сейчас Зеленский продолжает ту же линию.

Минские соглашения были заключены в 2015 году, когда власти Украины начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Ключевой задачей документа было урегулирование конфликта в Донбассе. С реализацией минских соглашений также увязывается вопрос о снятии европейских санкций с России.