«Зрелище ужасное и печальное»: о чем говорит интерьер дома главы ГИБДД Ставрополья

Мешанина, безвкусица, китч, бутафория, — так профессионалы в области дизайна интерьеров описали стиль дома задержанного за взятки главы ГИБДД Ставрополья. Очевидно, что в особняке пытались «сделать красиво», однако исходили из обывательских представлений о роскоши.

20 июля в Ставропольском крае задержали 35 сотрудников ГИБДД во главе с руководителем управления Алексеем Сафоновым. Полицейских подозревают в получении взяток на сумму более 19 млн рублей.

Вскоре после задержания были опубликованы кадры из жилища Сафонова — интерьеры с золотой лепниной, росписью стен в стиле «рококо», напольными вазами, тяжелыми золотыми портьерами и хрустальными люстрами. И золотым унитазом.

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Создатель и продюсер программ «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Наталья Мальцева в комментарии «Газете.Ru» отозвалась об интерьерах особняка неодобрительно.

«На представленных картинках — обывательское представление о богатстве. То есть какой народ, такие и начальники. Они же не из космоса прилетели. Безвкусица и отсутствие здравого смысла — этого у нас хоть отбавляй», — сказала Мальцева.

На ее взгляд, наибольшая роскошь в современном мире — это «минимализм, гармоничные пространства, свет, простота и натуральные материалы». Такое, отмечает телеведущая, можно увидеть в домах Силиконовой долины. В России же все иначе.

«Мы архаичны, развязны и недисциплинированны, — говорит Наталья Мальцева. — Законы красоты и гармонии требуют знания и строгой дисциплины от всех. В противном случае мы имеем пространства, в которых тяжело находиться самим хозяевам —

нарушенные пропорции, позолоченная ДСП, дикая смесь из элементов барокко и рококо, превратившаяся в китч и бутафорию».

«Зрелище ужасное и печальное, потому что и богатство и бедность в нашем исполнении выглядят одинаково жутко. Это так же страшно, как и подъезды в наших многоэтажках, и многие-многие здания и территории в наших городах, — заключает создатель «Квартирного вопроса».

В свою очередь специалист по комплектации интерьеров премиум-класса, основательница компании White Service Дарья Чернухина в беседе с «Газетой.Ru» оценила возможную стоимость убранства особняка Алексея Сафонова.

«Я бы не сказала, что это запредельно дорогой интерьер, видно, что тут больше тяга к роскоши, чем реальная роскошь. Действительно дорогостоящих решений и материалов я тут не вижу», — говорит дизайнер.

Она предполагает, над интерьером дома не работали специалисты. «Автор стремился сделать красиво. И, судя по всему, там не было никакого дизайнера», — отмечает Чернухина. Стиль интерьера она называет отсылкой к барокко – «но с большой натяжкой».

«По факту — мешанина и тотальная безвкусица. Такой интерьер — идеальный кандидат для мемов, говорить тут серьезно просто не о чем».

По мнению Дарьи Чернухиной, ремонт в доме главы ставропольского ГИБДД – не новый, об этом можно судить по качеству материалов и самого ремонта.

Стоимость ремонта эксперт оценила в «миллионы рублей, но не миллионы долларов» — точнее она сказать затрудняется

«Цифры сейчас и даже пять лет назад будут разные, плюс разная стоимость работ в Москве и в Ставропольском крае», — объяснила Чернухина.

Она заключает, что обеспеченные россияне не всегда готовы к современному стилю, а при заказе интерьеров выбирают классический стиль и ар-деко.

«В России все хотят жить «достойно», и это превалирует над здравым смыслом, — отмечает дизайнер. — Дорогие интерьеры — это не всегда тогда, когда блестит, но у нас про это еще не знают».