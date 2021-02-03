Споткнулась о Dolce&Gabbana: Камале Харрис посоветовали сменить одежду

В Instagram-аккаунте @kamalascloset, автор которого Виттория Виньоне ведет блог о нарядах Камалы Харрис, появилось несколько постов, в которых демонстрировались предметы гардероба вице-президента, созданные Dolce&Gabbana. В комментариях люди советовали бывшему сенатору избегать итальянского бренда и получше познакомиться с эпизодами, изменившими репутацию компании в худшую сторону.

Реклама

Неделю назад автор аккаунта опубликовала снимок Камалы Харрис в свитере Dolce&Gabbana с аппликациями из кружева стоимостью $1165, который она надела на первый обед в Белом доме с новым президентом. После этого — серый брючный костюм (жакет с леопардовой подкладкой — $2395, брюки — $875) того же модного дома. И тут уже пользователи Instagram, весьма благосклонно относящиеся к Камале Харрис, предложили напомнить ей о недавних скандалах с Dolce&Gabbana.

«Кому-то серьезно нужно сказать ее команде насчет «Дольче» и их проблемам с расовыми вопросами, — написала одна из подписчиц. — Я удивлена, что она это носит»

И хотя ей ответили, что у сотрудников Камалы Харрис есть проблемы посерьезнее и что не стоит зацикливаться на ее нарядах, женщина напомнила о важности того сообщения, которое несет одежда. «Она будет влиять на стиль, она ходячая реклама. А тот факт, что ее одели в этот бренд, посылает сообщение, противоположное тому, что она отстаивала. Я ее люблю. Но ей есть что исправить», — заключила пользовательница Instagram.

После того как в следующем посте показали снимок Камалы Харрис в свитере Dolce&Gabbana за $995, пользователи начали откровенно удивляться, что никто до сих пор не сказал вице-президенту, что не стоит увлекаться вещами итальянского модного дома. «Почему все время «Дольче»? Мне уже нехорошо. На прошлой неделе — сплошные бренды темнокожих дизайнеров, а теперь вот это. Надеюсь, ее команда поймет, что это абсолютно недопустимо», — написала одна из подписчиц. «А еще у нее в гардеробе гораздо больше люксовых вещей, чем я думала. Не то, чтобы это плохо, но я ожидала не этого», — призналась другая пользовательница соцсети. Комментаторы также шутили, что в Dolce&Gabbana, вероятно, устроили массовую распродажу.

Критикам, правда, оппонировали защитники, утверждавшие, что Камала Харрис — вице-президент и взрослая женщина и может носить все, что хочет. Хотя во время президентства Дональда Трампа его супруга Меланья регулярно подвергалась критике за свой выбор одежды. В том числе и созданной брендом Dolce&Gabbana.

Сама автор Instagram-аккаунта о нарядах Камалы Харрис Виттория Виньоне считает, что вице-президенту не стоит увлекаться одеждой модного дома из Италии. В своих сториз она написала, что бывшая сенатор слишком быстро после инаугурации, когда она демонстрировала поддержку темнокожим дизайнерам, перешла в люксовым европейским маркам. «Я не думаю, что для Камалы это хорошая идея — носить так много новых и дорогих вещей в первую неделю в своей должности. Также мне не кажется, что ей стоит выбирать одежду неамериканских дизайнеров, учитывая, что есть масса американских брендов, из которых можно выбрать», — написала она. Изданию The Guardian Виньоне сказала, что получила слишком много комментариев по поводу того, что Камала Харрис носит Dolce&Gabbana, на которые просто не успевала отвечать. Сейчас ее аккаунт и вовсе удален.

Расистский скандал, к которому апеллировали пользователи соцсетей, разгорелся в Dolce&Gabbana в 2019 году, когда в Китае сочли оскорбительным рекламный ролик бренда. Модель китайского происхождения пыталась на нем есть пиццу палочками, что показалось зрителям из Азии обидным и унизительным. Доменико Дольче и Стефано Габбана записали ролик, в котором каялись и уверяли, что не хотели никого обидеть и любят Китай, однако их модный показ в Шанхае был отменен, а китайцы начали массово заявлять, что в жизни больше не купят ни одной вещи Dolce&Gabbana.

Пальто модного дома спровоцировало и первый громкий скандал из-за одежды первой леди США Меланьи Трамп. Когда в мае 2017-го первая леди США появилась в Италии — на Сицилии, где проходил саммит «Большой семерки», — в пальто Dolce&Gabbana, публика пришла в негодование. Предмет гардероба стоил $51 000 — и пользователи соцсетей сочли это издевательством: как сообщал модный журнал Glamour, цена пальто была немногим ниже годового дохода многих американцев — в 2015-м они в среднем получали $55 775. Сама Меланья Трамп во время президентства своего мужа регулярно демонстрировала любовь к вещам итальянских дизайнеров Доменико Дольче и Стефано Габбана, а те отвечали ей взаимностью, говоря, что горды одевать ее.