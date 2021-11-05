Часовщики Елизаветы II потратили 40 часов на перевод всех часов Виндзора на зимнее время

Часовщики королевы Великобритании Елизаветы II потратили 40 часов на перевод всех часов Виндзора на зимнее время — в поместье британской королевы насчитывается свыше 1000 часов разной формы и видов, сообщает газета Daily Express.

«У нас в поместье 400 часов, 250 из которых находятся внутри замка, а остальные распределены по территории поместья», — рассказал глава команды специалистов по смене времени Фьодор ван ден Брук.

Он уточнил, что перевод часов на летнее и зимнее время в Виндзоре отличается по нескольким причинам.

«Летом это намного проще, потому что все часы просто переводятся на один час вперед, и каждый раз мне требуется время на выходных, чтобы установить все часы на правильное время», — пояснил ван ден Брук.

Главный часовщик резиденции британской королевы также отметил, что он регулярно навещает замок, чтобы проверить все часы.

В Европе перевод часов на зимнее время был произведен в 2 часа ночи в воскресенье, 31 октября.