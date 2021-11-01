95-летнюю Елизавету II заметили за рулем «Ягуара»

Монарха Великобритании Елизавету II впервые заметили на публике после кратковременной госпитализации и отмены участия во всех предстоящих мероприятиях, где она должна была принимать участие. Об этом сообщает издание Mirror.

Королеву сфотографировали в ее именном поместье Виндзор. Она управляла автомобилем марки «Ягуар» в темных очках и платке.

На прошлой неделе Елизавету II госпитализировали из-за ухудшения ее самочувствия. Из-за этого на ближайшее время были отменено ее участие в международном саммите по изменениям климата и другие мероприятиях с ее участием. Постепенное возобновление обычного рабочего графика монарха запланировано на середину ноября. При этом, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что у королевы нет серьезных проблем со здоровьем.