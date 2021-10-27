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Independent: принц Гарри и Меган Маркл стали жертвами кампании хейтеров в Twitter

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Кадр из видео/CBS

В социальной сети Twitter была организована массированная кампания, нацеленная на разжигание ненависти против принца Гарри и его жену Меган Маркл. Об этом пишет The Independent.

Фирма Bot Sentinel, которая занимается анализом данных, выяснила, что примерно 70% публикаций хейтеров в адрес Гарри и Меган были отправлены с 55 аккаунтов. При этом, после анализа 114 тыс «твитов», компания обнаружила, что эти учетные записи использовались исключительно с целью создания негативного контента, а дополнительные 28 профилей применялись для усиления основных.

Публикации с этих аккаунтов, совокупно с их подписчками, достигли охватов в 17 млн пользователей.

«Наше исследование показало, что эти аккаунты беспардонно координировали действия на платформе. И, как минимум, одна учетная запись в открытую занималась вербовкой людей, чтобы они присоединились к их «акции ненависти» в Twitter», — отметили в Bot Sentinel.

Также сотрудники фирмы воспользовались профилями без друзей или подписчиков, чтобы провести исследование, и выяснили, что алгоритм Twitter начинает советовать «множество аккаунтов ненависти» после просмотра всего двух таких страниц.

40% таких «основных» профилей было заблокировано, но владельцы учетных записей применяют особые тактики с целью избежать подозрений. В частности, они используют слово «пародия» в своих профилях и завуалированно говорят негативные вещи о цвете кожи Меган Маркл, чтобы их не вычислили. По мнению специалистов, владельцы этих аккаунтов прекрасно знают, как манипулировать работой социальной сети и ее алгоритмами.

Ранее сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали из-за заявления о событиях в Афганистане.

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