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Королева Елизавета II решила отказаться от алкоголя

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Reuters

По совету врачей 95-летняя королева Великобритании Елизавета II решила полностью отказаться от алкоголя, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Telegraph.

Теперь глава британского престола пьет только минеральную воду. По словам источника издания, это решение было было ее личным выбором.

«Она приняла собственное решение полностью отказаться от алкоголя, но она никогда не пила много», — отметил источник The Telegraph.

В ноябре она примет участие в климатическом саммите COP26 в Глазго, а в следующем году будет 70 лет со дня ее восшествия на престол, и она хочет быть в наилучшем состоянии.

Ранее сообщалось, что врачи посоветовали британскому монарху сократить употребление алкоголя, в частности, отказаться от традиции перед сном выпивать по стакану мартини.

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