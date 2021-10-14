Елизавета II ответила на письмо школьников из Крыма, указав в адресе Россию

Фрейлина от имени королевы Великобритании Елизаветы II ответила на письмо учеников «Малой академии наук» из Севастополя, указав в адресе на конверте Россию. Об этом сообщается на странице академии в Telegram.

В письме выражена благодарность ученикам за письмо. Также в ней говорится, что британский монарх рада тому, что дети в академии учат английский язык.

Несмотря на санкции и заявления Европейского союза и ряда других стран о якобы оккупации Крыма, на письме из королевской канцелярии рядом с адресом и городом Севастополь в качестве страны указана Россия, а не Украина.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II впервые появилась на публике с тростью, побывав на службе в Вестминстерском аббатстве. 95-летняя королева присутствовала на службе по случаю столетия Королевского Британского Легиона, ее сопровождала дочь, принцесса Анна.