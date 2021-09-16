Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова: ФРГ не ответила на 8 запросов по Навальному 17:12
В России приняли новые правила газификации 17:01
Захарова: агрессивную риторику Киева должен пресекать Запад, но этого не происходит 16:58
Женщина-стюард подумала, что умерла, когда увидела над собой Роналду 16:53
В «Яндексе» опровергли сбой в работе сервисов 16:51
Премьер Грузии назвал Саакашвили наркоманом и трусом 16:51
Лоукостеры заработали на стремлении пассажиров экономить на билетах 16:49
Пропавшие во Владимирской области дети найдены 16:45
Apple и Google разъяснили правовые последствия вмешательства в выборы Госдумы 16:43
Захарова припомнила Парижу «Мистраль» 16:37

Участник выставки Met Gala в ярости от безответственности организаторов

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
migueladroverofficial/Instagram

Дизайнер Мигель Адровер пожаловался, что на новой выставке в музее Метрополитен его работу представили неверно. Об этом испанский модельер написал у себя на странице в Instagram.

Мигель Адровер в посте обратился к куратору Института Костюма Эндрю Болтону. Он пожаловался, что на новой выставке в нью-йоркском музее пояс от его переосмысленного тренча Burberry повязали не той стороной.

«Простите, Эндрю, дорогой, не могли бы вы надеть пояс пряжкой вперед. Спасибо, лапуля», — написал дизайнер, прикрепив фото с выставки. Также он отметил, что Риккардо Тиши, креативный директор Burberry, в свое время использовал его стилизацию верно.

Испанец был выбран в число тех дизайнеров, чьи работы в этом году представлены на выставке «В Америке: модный лексикон». Экспозиция, к который был приурочен благотворительный вечер Met Gala, начинает свою работу 18 сентября. Она более чем на 70% состоит из молодых американских дизайнеров. Адровер уже больше 25 лет живет в Нью-Йорке.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что происходило на главном модном вечере года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Вовремя не ревакцинировались»
Песков рассказал о заболевших COVID-19 в окружении президента
«НАТО раскалывается. Англо-саксы противостоят Евросоюзу»
Франция назвала разрыв Австралией контракта по подлодкам ударом в спину
«Собака села у подъезда, дальше следа не было»
Как искали убийцу школьницы в Орловской области
Пропавшие во Владимирской области дети найдены
Украина укрепляет границу с Россией на случай «вооруженной агрессии»
Шипенко рассказал, кого Пересильд сыграет на МКС
Директор похоронного бюро в Ялте пойдет под суд за кражу траурных ленточек и езду на катафалке
Новости и материалы
Захарова: ФРГ не ответила на 8 запросов по Навальному
В России приняли новые правила газификации
Захарова: агрессивную риторику Киева должен пресекать Запад, но этого не происходит
Женщина-стюард подумала, что умерла, когда увидела над собой Роналду
В «Яндексе» опровергли сбой в работе сервисов
Премьер Грузии назвал Саакашвили наркоманом и трусом
Лоукостеры заработали на стремлении пассажиров экономить на билетах
Apple и Google разъяснили правовые последствия вмешательства в выборы Госдумы
Захарова припомнила Парижу «Мистраль»
Захарова заявила, что Запад не справится с ситуацией в Афганистане без России
Дело о халатности завели против сотрудников колонии в Тюмени из-за побега заключенного
Гимнастка Батыршина: нам дали отписку, в которой нет объяснений, как судьи ставили оценки на ОИ
Названо время выхода дебютного романа Квентина Тарантино в России
Oppo разместила камеру в боковой панели смартфона
Элтон Джон перенес гастроли из-за операции
Новая функция появится в WhatsApp
МВД возбудило уголовное дело после отравления детей в школе Махачкалы
Батыршина объяснила резкую реакцию Болгарии на критику судейства со стороны Винер-Усмановой
Все новости
Санкции и непризнание выборов. Европарламент ужесточает политику против России
Песков заявил, что суть принятого Европарламентом доклада вызывает сожаления
Теперь только «Спутник V». Турция ужесточила правила въезда для россиян
В Турцию прекратили свободно пускать туристов, привитых «КовиВаком» и «ЭпиВакКороной»
Что известно о нападении на отдел полиции в Воронежской области
Преступник из Лисок может быть причастен к тройному убийству
Без осмотра
Без осмотра
«У изнасилования не должно быть срока давности»
Бывшие модели просят изменить законодательство Франции
Ракеты, водка, Сталин
7 необычных игр с «советской атмосферой»
«Нет биткоину!»: протесты против криптовалюты в Сальвадоре
Против инициаторов протестов в дни выборов возбуждено уголовное дело
СКР возбудил дело о склонении к массовым беспорядкам в период выборов
Как работает обновленный сервис по наблюдению за онлайн-голосованием
Накануне выборов разработчики обновили главный инструмент наблюдения за ходом онлайн-голосования — обзервер
«Каждый год у нас в общежитии люди кончают жизнь самоубийством. Вот чтобы такого не было»
Студенты рассказали, как учеба в пандемию отразилась на их психике
«Польша не будет зависима от газа из России»: Варшава перейдет на норвежское топливо
Польша заявила о готовности отказаться от российского газа
Тест-драйв Hyundai Creta: бюджетный, но дорогой
Что нового получило второе поколение Hyundai Creta
Как пловец Карапетян спас пассажиров утонувшего троллейбуса
45 лет подвигу спортсмена-подводника на Ереванском водохранилище
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях