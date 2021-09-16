Участник выставки Met Gala в ярости от безответственности организаторов

Дизайнер Мигель Адровер пожаловался, что на новой выставке в музее Метрополитен его работу представили неверно. Об этом испанский модельер написал у себя на странице в Instagram.

Мигель Адровер в посте обратился к куратору Института Костюма Эндрю Болтону. Он пожаловался, что на новой выставке в нью-йоркском музее пояс от его переосмысленного тренча Burberry повязали не той стороной.

«Простите, Эндрю, дорогой, не могли бы вы надеть пояс пряжкой вперед. Спасибо, лапуля», — написал дизайнер, прикрепив фото с выставки. Также он отметил, что Риккардо Тиши, креативный директор Burberry, в свое время использовал его стилизацию верно.

Испанец был выбран в число тех дизайнеров, чьи работы в этом году представлены на выставке «В Америке: модный лексикон». Экспозиция, к который был приурочен благотворительный вечер Met Gala, начинает свою работу 18 сентября. Она более чем на 70% состоит из молодых американских дизайнеров. Адровер уже больше 25 лет живет в Нью-Йорке.

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