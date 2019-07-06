Джефф Безос официально стал холостяком

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Глава Amazon Джефф Безос и его супруга Маккензи официально развелись, передает Bloomberg.

Согласно имеющейся информации, необходимые документы подписал судья в округе Кинг (Вашингтон). Это произошло 5 июля.

Маккензи Безос вошла в рейтинг самых богатых людей в мире после ее развода с Джеффом Безосом. Она занимает 22-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Ее личное состояние оценивается в $36,6 млрд. Ее бывший муж возглавляет мировые рейтинги с чистой прибылью в $114 млрд.

Ранее экс-жена рассказала, на что потратит деньги Безоса.