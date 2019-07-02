Российский миллиардер на день рождения арендовал «Форт Боярд»
Неизвестный российский миллиардер арендовал французский форт Бойяр, чтобы отпраздновать день рождения. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным издания, миллиардер является владельцем крупной металлургической компании.
Как отмечается, в форте, в котором проходили съемки телепередачи «Форт Боярд», бизнесмен отпраздновал свое 50-летие.
При этом миллиардер вместе с гостями опробовал на себе около трех десяткой из шоу.
Строительство форта Бойяр велось с 1801 по 1857 год. Он предназначался для защиты военных верфей города Рошфор от возможных атак британского флота.