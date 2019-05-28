Экс-жена рассказала, на что потратит деньги Безоса

Маккензи Безос пообещала отдать половину своего состояния на благотворительность спустя несколько месяцев после развода с самым богатым человеком мира – главой компании Amazon Джеффом Безосом, сообщает CNN.

«У меня есть непропорционально много денег, чтобы поделиться », — заявила Макензи Безос.

Она подписала «Клятву дарения», которая побуждает самых богатых людей мира жертвовать большую часть своих денег на благотворительность.

Маккензи Безос вошла в рейтинг самых богатых людей в мире после ее развода с Джеффом Безосом в начале этого года. Она занимает 22-е место в рейтинге миллиардеров Bloomberg.

Ее личное состояние оценивается в $36,6 млрд. Ее бывший муж возглавляет мировые рейтинги с чистой прибылью в $114 млрд.

Ранее сообщалось, что новая любовница требует от главы Amazon совместного выхода в свет.