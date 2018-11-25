Express: Меган Маркл не поедет с принцем Гарри в Замбию из-за здоровья

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Меган Маркл не поедет со своим супругом принцем Гарри в Замбию из-за опасений за свое здоровье. Об этом сообщает Sunday Express.

Как отмечается, что Гарри совершит двухдневную поездку по приглашению Министерства иностранных дел Замбии в одиночку.

Уточняется, Маркл уже рисковала своим здоровьем, когда посещала некоторые населенные пункты, в которых распространен вирус Зика, во время официального тура по Океании. Подчеркивается, что герцогиня в этот раз решила не подвергать себя опасности.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл переедут в новый дом из-за принца Уильяма.