Express: Меган Маркл не поедет с принцем Гарри в Замбию из-за здоровья
Меган Маркл не поедет со своим супругом принцем Гарри в Замбию из-за опасений за свое здоровье. Об этом сообщает Sunday Express.
Как отмечается, что Гарри совершит двухдневную поездку по приглашению Министерства иностранных дел Замбии в одиночку.
Уточняется, Маркл уже рисковала своим здоровьем, когда посещала некоторые населенные пункты, в которых распространен вирус Зика, во время официального тура по Океании. Подчеркивается, что герцогиня в этот раз решила не подвергать себя опасности.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл переедут в новый дом из-за принца Уильяма.