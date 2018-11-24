Принц Гарри и Меган Маркл переедут в новый дом из-за принца Уильяма

<img src="//img.gazeta.ru/files3/229/12033229/upload-RTX6G4EK-pic905-895x505-27197.jpg">

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл собираются переехать из Кенсингтонского дворца, передает телеканал ITV.

Как отмечается, они планируют поселиться в загородной резиденции членов королевской семьи Фрогмор-хаус, которая находится недалеко от Виндзорского замка, в котором проходила свадебная церемония супружеской пары.

Реклама

Уточняется, что переезд состоится весной 2019 года.

По информации источника британского издания The Sun, это решение якобы связано с нежеланием Маркл и принца Гарри жить вместе с принцем Уильямом и его супругой Кейт Миддлтон.

По словам собеседника таблоида, между братьями в последнее время возникло некое «напряжение». Кроме того, супругам хочется больше своего пространства в преддверии рождения ребенка.

Ранее сообщалось, что принца Гарри и Меган Маркл обязали платить налоги США.