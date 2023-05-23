22 мая Ассоциация бизнес-патриотизма «Аванти» предложила Минтруду ввести шестидневную рабочую неделю. Организация объясняла свою инициативу необходимостью повысить прочность экономики в условиях санкций. В Госдуме идею не поддержали, назвав ее неперспективной и непродуманной.

В 2019 году в России активно обсуждалось введение четырехдневной рабочей недели. Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост председателя правительства, говорил, что в будущем общество может перейти к такому формату работы. Сейчас Трудовым кодексом установлена пятидневная рабочая неделя продолжительностью 40 часов, такая норма действует с 1991 года. Реальная продолжительность рабочей недели снижается во многих развитых странах. Как менялась продолжительность рабочего времени в России — в инфографике «Газеты.Ru».