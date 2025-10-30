«Все говорили, что айтишники крутые»

Модные офисы с PlayStation и пинг-понгом, карьерный рост, льготная ипотека — как только компании не привлекают в свои ряды айтишников. В 2025 году количество работников в этой сфере достигло рекордных полутора миллионов человек. По данным опросов, об IT-специальности задумывается каждый 10 россиянин до 25 лет. Как становятся айтишниками, сколько они зарабатывают и почему любят свое дело — «Газета.Ru» разбиралась в рамках спецпроекта «Где (за)заработать?».

«Твой код — часть живого продукта»

Работа из любого уголка страны, высокая зарплата, четкая система повышений — наверное, так для многих и выглядит описание вакансии мечты. Больше всего таких предложений — на рынке IT, поэтому отрасль становится все привлекательней для соискателей.

Свое место здесь нашел и 20-летний студент Никита Косарев. В 2021 году он поступил в Колледж автоматизации и информационных технологий (КАИТ) №20, участвующий на специальность «Информационные системы и программирование».

Никита выбрал специальность «Информационные системы и программирование».

close «Газета.Ru»

«Все началось довольно просто — друг показал, как складывать две переменные в онлайн-компиляторе, мне становилось все интереснее, я понял, что хочу копать глубже и решил поступать на это направление», — вспоминает Никита в разговоре с «Газетой.Ru».

Применять знания на практике стал уже с первых курсов — писал автотесты для крупного проекта мониторинга систем в МТС Digital и запускал собственные проекты — от простых ботов в Telegram до сервисов с нейросетями, например, генерацией голоса.

Как молодые россияне находят поддержку для своего стартапа?



Один из создателей проекта — 23-летний Михаил Дунаев. В 2021 году он вместе с партнерами разработал программное обеспечение для площадок. Чтобы вывести стартап на новый уровень, требовались существенные вложения.



Финансово Михаила поддержал Фонд содействия инновациям, который работает в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Одержав победу в грантовом конкурсе, Дунаев получил 4 миллиона рублей. Все деньги пошли найм команды разработчиков. Команда занималась разработкой алгоритмов искусственного интеллекта для прогнозирования спроса на товарах, чтобы эффективно управлять ценами. Позже компания приобрела статус малой технологической компании (МТК), что в дальнейшем позволило начинающему предпринимателю экономить на налогах и взносах. В скором времени предприниматель планирует взять кредит на льготных условиях, который положен за счет наличия этого статуса.



Рассчитывать на статус малой технологической компании могут организации, чей основной вид деятельности отмечен в специальном перечне, а выручка составляет от 100 млн до 4 млрд рублей, при этом она должна вырасти не менее чем на 10% за последние два года.



Сейчас больше всего малых технологических компаний работают в сфере информации, промышленности и здравоохранения. Самые востребованные направления деятельности МТК:



искусственный интеллект;



обработка и хранение больших данных;



интеллектуальные системы управления;



инженерные комплексы;



средства разработки программного обеспечения.



На третьем курсе Никита устроился на полноценную работу в крупный холдинг бэкенд-разработчиком, отвечающим за логику сайта, и перешел на индивидуальный учебный план.

«Сейчас я выполняю задачи в области бэкенд-разработки и DevOps — это и выстраивание архитектуры сервисов, и работа с инфраструктурой, и оптимизация процессов. Мне всегда было интересно выстраивать «скелет» системы: продумывать, как связаны между собой сервисы, где могут быть узкие места, как сделать быстрее и надежнее. Конечно, бэкенд — это та часть работы, которую пользователи не видят, но без нее не запустится ни одно приложение». Никита Косарев, студент выпускного курса КАИТ №20

На этой должности зарплата начинающего специалиста превышает 100 тысяч рублей в месяц .

В дальнейшем Никита планирует попробовать свои силы в банковской сфере или в крупных биржевых проектах.

«Нравится, что от моей работы зависит стабильность процессов и сервисов, которыми пользуются тысячи людей. Вдохновляет, когда видишь, что твой код становится частью живого продукта», — рассказывает Косарев.

«Каждый десятый — в IT»

В 2024 году глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что до 2030 года в IT-отрасль нужно привлечь еще около 700 тысяч разработчиков. Как отмечают специалисты, потребность в кадрах связана со стремительным развитием самой отрасли.

Кроме того, к 2030 году 80% российских компаний в ключевых отраслях должны перейти на отечественные программные продукты, что также требует привлечения дополнительных кадров. Как отметил премьер-министр России Михаил Мишустин, в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» на это выделят свыше 50 миллиардов рублей.

Где куются профессиональные кадры для IT? На подготовку кадров для этой прорывной отрасли ориентирован в том числе федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети», по которому создаются IT-кластеры на базе колледжей и техникумов по всей стране, чтобы адресно готовить специалистов для цифровой отрасли под запросы работодателей.



Компании вкладывают средства в оснащение студенческих лабораторий и разработку программ обучения с упором на практику, обеспечивают лучшим студентам корпоративные стипендии и гарантированное трудоустройство, тем самым инвестируя в своих будущих сотрудников. Важно отметить, что студенты учатся на современном оборудовании и получают практические навыки, необходимые в IT.



Проект направлен на ускоренную подготовку специалистов, их последующее трудоустройство и снижение барьеров между системой образования и рынком труда.



На фоне стремительного развития отрасли работодатели заинтересованы как в «классических» айтишниках — разработчиках, аналитиках, специалистах по информационной безопасности, так и в представителях новых цифровых профессий.

«Особенно заметен рост предложений для графических дизайнеров (+94%) и тестировщиков (+28%), это связано с продолжающейся цифровизацией бизнеса. Очень востребованы специалисты по искусственному интеллекту и машинному обучению. Спрос на таких узкопрофильных специалистов, как инженеры машинного обучения, эксперты по prompt-инжинирингу, растет экспоненциально, а предложение остается ограниченным», — рассказывает «Газете.Ru» директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных.

close «Газета.Ru»

Больше всего вакансий, по данным Superjob, работодатели размещают в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Свердловской, Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.

На фоне стабильного спроса зарплаты айтишников остаются на рынке одними из самых привлекательных. Так, в 2024 году топ-10 самых высоких зарплат на 2/3 состоял из программистов.

Самые высокие оклады компании готовы предложить разработчикам на языке Kotlin (360 тысяч рублей в месяц), программистам Go и Rust (по 330 тысяч рублей); программистам Java, Scala и Angular.js (по 320 тысяч рублей).

Однако привлечь соискателей пытаются не только деньгами, но и условиями труда, бонусами, возможностью удаленной работы, корпоративными активностями.

«Мы предлагаем гибкий график, программы адаптации и наставничества, проводим спортивные мероприятия, корпоративные тимбилдинги. Сотрудники со средним специальным образованием имеют реальные перспективы профессионального роста — от технических специалистов до руководителей отделов. Компания поощряет повышение квалификации, участие в обучающих курсах и проектах», — рассказывает Ева Климентенко, руководитель отдела персонала транспортной компании «Скиф-Карго».

Даже штаб-квартиры крупнейших IT-компаний имеют мало общего с тем, что мы представляем под словом «офис».

close «Газета.Ru»

Помимо стандартных рабочих пространств со столами и стульями, здесь могут быть веранды с качелями, «капсулы» для сна, изолированные переговорные, спортивные площадки и даже зоны с видеоиграми.

Анонсируя открытие собственного офиса (вместо арендуемых пространств), компания Яндекс отметила, что в новом здании будет три зоны: подземная, общественная и офисная. Для сотрудников предусмотрят парковки, 25-метровый бассейн, тренажеры, площадки для баскетбола, волейбола, мини-футбола, залы для йоги, игровые комнаты для детей сотрудников.

Все это делает IT-сектор более привлекательным для молодых специалистов. Последнее исследование hh.ru (есть в распоряжении «Газеты.Ru») показало, что 62% резюме размещают соискатели в возрасте от 18 до 34 лет.

«По данным опросов, каждый десятый молодой человек 18-25 лет либо уже работает в IT, либо планирует строить здесь карьеру. Это вынуждает компании адаптировать свои подходы к подбору персонала, делая акцент на программах обучения и более гибких условиях труда, что особенно важно для молодых специалистов, ценящих work-life balance». директор категории «Офисные профессии» Авито Работы Кирилл Пшеничных

У зумеров, как показало совместное исследование ИТ-компании BIA Technologies и hh.ru, наиболее популярны такие профессии как программист/разработчик, дизайнер, аналитик и руководитель проектов.

«Откликнулся на тысячу вакансий»

Несмотря на высокую популярность профессии — попасть в эту сферу у желающих есть все шансы. В России есть несколько крупных образовательных площадок, которые предлагают освоить специальность с нуля. И все чаще россияне, поработав в совершенно другом сегменте, рассматривают IT как перспективное направление для смены деятельности.

Так вышло и у Игоря Бойко. «После школы я пошел в колледж на электрика, отучился, но понимал, что это не мое. После армии работал и официантом, и барменом, и поваром, и фотографом. Уже тогда я думал про IT, это был 2020 год, волна популярности, все говорили, что айтишники крутые, работают на удаленке, получают много денег, путешествуют. Конечно, хотелось также, но как влиться в эту сферу я не знал», — вспоминает Игорь.

close «Газета.Ru»

Помог случай — один из знакомых в баре рассказал, что его супруга прошла курс обучения на тестировщика и нашла новую работу. «Я тоже стал смотреть эти курсы, изучать, какие вообще существуют специальности и понял, что мне тоже интересно тестировать. По сути тестировщик — это человек, который следит за тем, чтобы сайты и приложения работали корректно — проверяет их функциональность и защищенность, чтобы каждая кнопка работала так, как было задумано», — объясняет собеседник «Газеты.Ru».

Следующие полгода, параллельно с работой он проходил онлайн-обучение и общался с теми, кто уже выпустился. «Тогда поток «новичков» или «джунов» был большой и многие не могли устроиться, — вспоминает Игорь Бойко. — Ребята рассказывали, что откликались на два-три резюме за месяц, но на собеседование их так и не приглашали. Я решил действовать по другому и зарегистрировался на всех возможных сервисах по поиску работы, откликаясь на все вакансии, которые видел. Наверное, их было больше тысячи».

Удача улыбнулась через месяц. В первой компании Игорь проработал около года — в первую очередь, чтобы набраться опыта. Уже на следующее месте его взяли на ставку вдвое выше предыдущей.

По словам молодого человека, предсказуемый карьерный рост и прозрачная система повышений — еще один плюс работы в сфере технологий. Так, во многих компаниях предусмотрено ежегодное грейдирование — повышение оклада сотрудника, пропорционально его навыкам. Более того, зачастую работодатель готов оплачивать сотруднику курсы, на которых тот сможет освоить что-то новое.

«На прошлом месте работы меня повышали дважды, каждый раз на 30 тысяч, а еще оплатили обучение, где я изучил язык программирования Java, чтобы заниматься не только «ручным тестированием», но и писать код для автоматизации процессов — это очень ускоряет работу и избавляет от монотонных задач», — говорит Бойко.

Помимо технических навыков, тестировщик должен владеть и искусством выстраивать чисто человеческие, межличностные контакты — зачастую именно эти специалисты выступают в качестве связующего звена между участниками команды.

«Тебе всегда приходится много общаться, ты находишься в гуще всех процессов — от аналитика узнаешь задачу и получаешь ее описание, с разработчиком устраняешь ошибки, с другими тестировщиками делишь обязанности. Умение общаться и правильно выражать свои мысли — необходимо, чтобы ты понимал свою команду, а она — тебя». Игорь Бойко, старший специалист по тестированию

По его словам, всего за четыре года ему удалось прийти к тем целям, которые он перед собой ставил. «Я хотел получать хорошую зарплату, работать удаленно, иметь возможность путешествовать — всего этого я добился, — рассуждает Игорь. — Но здесь по-прежнему есть куда расти и что изучать, и, наверное, это самое классное в профессии».