Ипотека стремится в «цифру»: Банк ДОМ.РФ начал проводить сделки по QR- коду

Всего пару лет назад для оформления ипотеки нужно было собрать огромное количество документов, и для уточнения каждой мелочи ходить в банк. Тогда казалось, что получить ипотеку не легче, чем ее выплатить. К счастью, цифровизация значительно упростила такие сделки. Так, Банк ДОМ.РФ запустил возможность оформления ипотеки по QR-коду. О том, как цифровизация изменила клиентский путь при оформлении жилищного займа, в нашем материале.

Осенью на рынке недвижимости традиционно растет спрос на жилье. Такой тренд наблюдается стабильно на протяжении последнего десятилетия: что бы ни происходило, в сентябре начинается горячая пора для банков, ипотечных брокеров. Судя по всему, этот год тоже не станет исключением.

Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ, ипотека не теряет своей востребованности среди россиян.

Предельные проценты по государственным льготным программам остались неизменными после повышения ключевой ставки. Поэтому на ипотечном рынке вот-вот начнется традиционный период повышенного спроса.

Помощь изнутри

Поддержку отрасли окажут и сами банки: часть из них сохраняют для своих клиентов возможность выйти на сделку на ранее предложенных условиях. Некоторые банки придумывают механизмы для облегчения оформления жилищного кредита.

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Так, Банк ДОМ.РФ запустил уникальный инновационный способ оформления ипотеки, который позволяет максимально упростить клиентский путь, сведя его к сканированию QR-кода.

Главное его преимущество — в бесшовности и непрерывности процесса: не надо тратить время на заполнение бумаг и сканирование документов. QR-код автоматически формируется в личном кабинете партнеров банка. Клиент сканирует QR-код, подтверждает согласие на передачу данных из Цифрового профиля на Госуслугах и за считанные минуты получает комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам.

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«По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его Цифрового профиля на Госуслугах. Наши клиенты и партнеры оценили технологию: с момента запуска получено более 400 заявок», — комментирует вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.

Наиболее востребованным новый инструмент стал у жителей Москвы, Санкт- Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области. Они подали наибольшее количество заявок.

Первая сделка по заявке, поданной при помощи QR-кода уже состоялась: семья из Тюмени оформила ипотеку новым способом и приобрела квартиру в новостройке по «Семейной ипотеке».

«Сегодня, чтобы провести ипотечную сделку быстро и комфортно, нужно оцифровать все этапы. В Банке ДОМ.РФ мы создаем для этого единую ИТ-среду, чтобы весь путь заемщика был непрерывным, не создавал пауз и не вызывал сложностей при подготовке документов. Таким образом, электронные сервисы делают ипотеку удобной для клиентов и выгодной для банков», — отмечает директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.

Согласно прогнозам Банка ДОМ.РФ, до конца года планируется подключить к личному кабинету более 1,5 тыс. партнеров по всей России, что обеспечит заемщиков еще большими возможностями при выборе жилья.

Ожидается, что объем сделок, заключенных с помощью QR-кода в 2023 году, превысит 30 млрд рублей.

В перспективе Банк ДОМ.РФ планирует выстроить полноценную экосистему для сделок с недвижимостью. Она будет включать и витрину объектов, и сервисы онлайн страхования и оценки, и другие востребованные продукты.

Не только для заемщиков

Новую технологию Банка ДОМ.РФ оценили и его партнеры: автоматизация процесса оформления ипотеки обеспечивает экономию времени, оптимизацию бизнес-процессов и сокращение расходов при оформлении сделок с недвижимостью. В первой сделке с помощью нового инструмента приняла участие компания «Страна Девелопмент».

Вице-президент, руководитель блока маркетинга и продаж компании Александр Гуторов, отмечает, что, как показала практика, инструмент удобен не только для заемщиков, но и для партнеров.

«Оформление ипотеки по QR-коду экономит время и клиентам, и партнерам. С подтвержденным профилем на Госуслугах все этапы сделки можно провести онлайн. Технология сделки по QR-коду от Банка ДОМ.РФ также позволит клиентам из других городов максимально оперативно и безопасно оформлять сделки на новые квартиры», — отмечает эксперт.

Кирилл Храпов, коммерческий директор группы «Самолет», также считает, что внимание к новому инструменту Банка ДОМ.РФ оправдано: рынок становится более технологичным, а процесс оформления ипотеки — быстрее и проще.

close 100% Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

«Рынок будет становиться более диджитализированным, и получить ипотеку станет также просто, как заказать продукты — не вставая с дивана. Но важно понимать, что такой инструмент подойдет заемщикам с Цифровым профилем. Такие заемщики на текущий момент — и есть основная целевая аудитория данного проекта», — комментирует Кирилл Храпов.

Цифровизация в помощь

В целом цифровизация стала заметным трендом в жилищном кредитовании. Сегодня в онлайн-формате можно провести все процедуры по оформлению ипотеки — от подписания документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре.

Только за первые 6 месяцев 2023 года сервисом электронного подтверждения доходов и занятости в Банке ДОМ.РФ воспользовались около 10 тыс. клиентов.

«Ипотечная отрасль интенсивно движется в сторону цифровизации. Банки предлагают все больше инструментов для оцифровки и улучшения клиентского пути. Возможность пройти бесшовный путь получения ипотечного кредита онлайн — это инновационное и востребованное решение», — комментирует директор направления развития ипотечных продуктов «Банки.ру» Ирина Полищук.

В развитии ИТ-среды для ипотечного рынка заинтересованы все стороны.

Заемщики смогут быстро оценить самые выгодные условия на рынке и принять решение о кредите на жилье, располагая актуальными предложениями.

Страховые компании, банки и оценщики за счет ухода в цифру смогут снизить издержки, а застройщики — нарастить клиентскую базу. Эти взаимосвязанные процессы выведут рынок в более прозрачное и безопасное поле, уверены эксперты.