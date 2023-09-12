Ипотека стремится в «цифру»: Банк ДОМ.РФ начал проводить сделки по QR- коду

Осенью на рынке недвижимости традиционно растет спрос на жилье. Такой тренд наблюдается стабильно на протяжении последнего десятилетия: что бы ни происходило, в сентябре начинается горячая пора для банков, ипотечных брокеров. Судя по всему, этот год тоже не станет исключением.
Несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка РФ, ипотека не теряет своей востребованности среди россиян.
Предельные проценты по государственным льготным программам остались неизменными после повышения ключевой ставки. Поэтому на ипотечном рынке вот-вот начнется традиционный период повышенного спроса.
Помощь изнутри
Поддержку отрасли окажут и сами банки: часть из них сохраняют для своих клиентов возможность выйти на сделку на ранее предложенных условиях. Некоторые банки придумывают механизмы для облегчения оформления жилищного кредита.
Так, Банк ДОМ.РФ запустил уникальный инновационный способ оформления ипотеки, который позволяет максимально упростить клиентский путь, сведя его к сканированию QR-кода.
Главное его преимущество — в бесшовности и непрерывности процесса: не надо тратить время на заполнение бумаг и сканирование документов. QR-код автоматически формируется в личном кабинете партнеров банка. Клиент сканирует QR-код, подтверждает согласие на передачу данных из Цифрового профиля на Госуслугах и за считанные минуты получает комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам.
«По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его Цифрового профиля на Госуслугах. Наши клиенты и партнеры оценили технологию: с момента запуска получено более 400 заявок», — комментирует вице-президент Банка ДОМ.РФ Кирилл Варенцов.
Наиболее востребованным новый инструмент стал у жителей Москвы, Санкт- Петербурга, Краснодарского края и Тюменской области. Они подали наибольшее количество заявок.
Первая сделка по заявке, поданной при помощи QR-кода уже состоялась: семья из Тюмени оформила ипотеку новым способом и приобрела квартиру в новостройке по «Семейной ипотеке».
«Сегодня, чтобы провести ипотечную сделку быстро и комфортно, нужно оцифровать все этапы. В Банке ДОМ.РФ мы создаем для этого единую ИТ-среду, чтобы весь путь заемщика был непрерывным, не создавал пауз и не вызывал сложностей при подготовке документов. Таким образом, электронные сервисы делают ипотеку удобной для клиентов и выгодной для банков», — отмечает директор подразделения «Диджитал» Банка ДОМ.РФ Олег Комлик.
Согласно прогнозам Банка ДОМ.РФ, до конца года планируется подключить к личному кабинету более 1,5 тыс. партнеров по всей России, что обеспечит заемщиков еще большими возможностями при выборе жилья.
Ожидается, что объем сделок, заключенных с помощью QR-кода в 2023 году, превысит 30 млрд рублей.
В перспективе Банк ДОМ.РФ планирует выстроить полноценную экосистему для сделок с недвижимостью. Она будет включать и витрину объектов, и сервисы онлайн страхования и оценки, и другие востребованные продукты.
Не только для заемщиков
Новую технологию Банка ДОМ.РФ оценили и его партнеры: автоматизация процесса оформления ипотеки обеспечивает экономию времени, оптимизацию бизнес-процессов и сокращение расходов при оформлении сделок с недвижимостью. В первой сделке с помощью нового инструмента приняла участие компания «Страна Девелопмент».
Вице-президент, руководитель блока маркетинга и продаж компании Александр Гуторов, отмечает, что, как показала практика, инструмент удобен не только для заемщиков, но и для партнеров.
«Оформление ипотеки по QR-коду экономит время и клиентам, и партнерам. С подтвержденным профилем на Госуслугах все этапы сделки можно провести онлайн. Технология сделки по QR-коду от Банка ДОМ.РФ также позволит клиентам из других городов максимально оперативно и безопасно оформлять сделки на новые квартиры», — отмечает эксперт.
Кирилл Храпов, коммерческий директор группы «Самолет», также считает, что внимание к новому инструменту Банка ДОМ.РФ оправдано: рынок становится более технологичным, а процесс оформления ипотеки — быстрее и проще.
«Рынок будет становиться более диджитализированным, и получить ипотеку станет также просто, как заказать продукты — не вставая с дивана. Но важно понимать, что такой инструмент подойдет заемщикам с Цифровым профилем. Такие заемщики на текущий момент — и есть основная целевая аудитория данного проекта», — комментирует Кирилл Храпов.
Цифровизация в помощь
В целом цифровизация стала заметным трендом в жилищном кредитовании. Сегодня в онлайн-формате можно провести все процедуры по оформлению ипотеки — от подписания документации до выпуска закладной и регистрации сделки в Росреестре.
Только за первые 6 месяцев 2023 года сервисом электронного подтверждения доходов и занятости в Банке ДОМ.РФ воспользовались около 10 тыс. клиентов.
«Ипотечная отрасль интенсивно движется в сторону цифровизации. Банки предлагают все больше инструментов для оцифровки и улучшения клиентского пути. Возможность пройти бесшовный путь получения ипотечного кредита онлайн — это инновационное и востребованное решение», — комментирует директор направления развития ипотечных продуктов «Банки.ру» Ирина Полищук.
В развитии ИТ-среды для ипотечного рынка заинтересованы все стороны.
Заемщики смогут быстро оценить самые выгодные условия на рынке и принять решение о кредите на жилье, располагая актуальными предложениями.
Страховые компании, банки и оценщики за счет ухода в цифру смогут снизить издержки, а застройщики — нарастить клиентскую базу. Эти взаимосвязанные процессы выведут рынок в более прозрачное и безопасное поле, уверены эксперты.