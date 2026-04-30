В редакцию «Газеты.Ru» прислали фото с молотком, которым запугивали сотрудников РКН

Неизвестные написали письмо СМИ от имени одного из сотрудников Роскомнадзора, письмо имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Автор утверждает, что получил угрозы убийством, которые связаны с его профессиональной деятельностью. К письму была приложена фотография молотка, висящего на ручке металлической двери.

«Вчера после работы я обнаружил окровавленный молоток прямо на двери моей квартиры. Несколько дней подряд ко мне приходили курьеры, которых я не заказывал. Думаю, что, таким образом проверяли адрес. Учитывая свою должность и недавнее предотвращение теракта в отношении сотрудника РКН силами ФСБ, я воспринимаю это как угрозу жизни моей и моих близких и связываю это со своей деятельностью. Заявление в полицию я написал. После обращения к руководству, получил ответ, что это не первый случай и служба безопасности ведет свое расследование, но пока что безрезультатно. Я боюсь не только за свою жизнь, но и за жизнь родных. Потому что сейчас много подростков, и молодых людей, которые считают Роскомнадзор своим главным врагом и виновником всех своих проблем», — говорится в письме.

В ответ на запрос «Газеты.Ru» в РКН заявили, что письмо было сфабриковано мошенниками.

«Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций официально заявляет, что указанное письмо является результатом мошеннических действий третьих лиц», — сообщили в ведомстве.

30 апреля в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что правоохранители задержали двоих агентов украинских спецслужб, которые 28 апреля провели акции устрашения у домов руководителей Роскомнадзора. Уточняется, что злоумышленники разместили у входных дверей троих руководителей молотки со следами жидкости бурого цвета.

В ведомстве сообщили, что речь идет о жителях Московского региона — они были завербованы через Telegram под легендой «осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах».

Против задержанных, в числе которых один несовершеннолетний, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Ранее ФСБ заявила о срыве покушения на руководство Роскомнадзора.