Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Россия предложила Казахстану альтернативные «Дружбе» пути поставки нефти

Новак: объемы поставок нефти Казахстана из-за закрытия «Дружбы» не страдают
Владимир Астапкович/РИА Новости

Для Казахстана найдены альтернативные нефтепроводу «Дружба» пути поставки нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, передает РИА Новости.

По его словам, ни одна страна с точки зрения объемов поставок топлива не страдает. Что касается направления на нефтеперерабатывающий завод Schwedt в Германию, оно на сегодняшний день не работает, добавил Новак.

На этой неделе стало известно, что Москва намерена прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба» с 1 мая. Это может создать проблемы ФРГ, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую. Потенциальные перебои могут усилить давление РФ на энергетический рынок ФРГ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Казахстан изменил схему экспортных поставок нефти в Германию в обход «Дружбы».

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!