Путин назвал Россию страной «восходящего солнца»

Путин: именно РФ является страной восходящего солнца, Чукотка восточнее Японии
Именно Российская Федерация является страной восходящего солнца, поскольку Чукотка находится восточнее Японии. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов России, передает РИА Новости.

Традиционно Японию принято называть страной восходящего солнца. Российский лидер обратил внимание, что восточнее Японии на карте расположены Новая Зеландия и Чукотка.

«Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца», — сказал глава государства.

Накануне Путин, выступая на Совете законодателей, заявил, что сегодня Российская Федерация сталкивается с беспрецедентными вызовами и рисками, должна их достойно преодолевать, но нельзя заострять внимание только на запретах. По словам президента, чрезмерные барьеры тормозят развитие страны, но все эти явления временные, а Россия — вечная.

Также Путин подчеркнул, что российский народ ответил твердостью и сплоченностью на угрозы, давление и агрессивные выпады против страны.

Ранее Путин провел встречу с представителями коренных малочисленных народов России.

 
