В Минтрансе высказались против снижения нештрафуемого порога скорости на дорогах

Минтранс РФ не поддерживает идею о снижении нештрафуемого порога скорости на дорогах. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«Минтранс не видит целесообразности таких изменений в законодательство и не поддерживает данную идею», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные предложения в Минтранс официально не поступали.

До этого глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов отреагировал на идею снизить нештрафуемый предел скорости до 2 км/ч. Он заявил, что МВД и региональным властям нужно думать не о том, как еще обобрать водителей, а как улучшить состояние дорог.

В свою очередь зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев также высказался против снижения порога. По его мнению, такая мера вынудит водителя все время смотреть на спидометр вместо дороги.

Обсуждение этой темы началось с заявления гендиректора Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Михаила Кизлыка. Тот сообщил, что камеры в Москве готовы к снижению нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 2–3 километров в час. По его мнению, эта мера могла бы сократить число смертельных ДТП.

Ранее «Единая Россия» выступила против снижения нештрафуемого порога скорости.

 
