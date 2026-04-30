Путин дал поручения по поддержке языков малых народов

Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент 30 апреля приехал в московский «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и встретился с представителями коренных малочисленных народов РФ. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов.

«У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники. По-моему, 32 языка, но нужно расширять этот список, нужно обязательно это сделать», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить.

30 апреля Владимир Путин поздравил всех граждан страны с праздником — 30 апреля в Российской Федерации впервые отмечается День коренных малочисленных народов. В пресс-службе Кремля напомнили, что дата праздника была установлена указом президента 4 ноября 2025 года. Кроме того, 2026-й год был объявлен российским лидером Годом единства народов России.

