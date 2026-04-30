Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Путин дал поручения по поддержке языков малых народов

kremlin.ru

Президент России Владимир Путин призвал расширить перечень языков малых коренных народов для создания школьных учебников. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент 30 апреля приехал в московский «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и встретился с представителями коренных малочисленных народов РФ. В ходе беседы речь зашла о создании учебников на языках малых коренных народов.

«У нас есть список федеральный, по которым создаются учебники. По-моему, 32 языка, но нужно расширять этот список, нужно обязательно это сделать», — сказал глава российского государства.

Путин отметил, что сегодня в этом перечне маловато языков, поэтому необходимо его расширить.

30 апреля Владимир Путин поздравил всех граждан страны с праздником — 30 апреля в Российской Федерации впервые отмечается День коренных малочисленных народов. В пресс-службе Кремля напомнили, что дата праздника была установлена указом президента 4 ноября 2025 года. Кроме того, 2026-й год был объявлен российским лидером Годом единства народов России.

Ранее Путин подчеркнул важность сочетания любви к малой и большой Родине для объединения народов России.

 
Теперь вы знаете
Большинство ИИ готовы уничтожить человечество ради себя. Это показал простой философский тест
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!