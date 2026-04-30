Стас Михайлов рассказал, как прощался с жизнью: «Жена вытащила»

Певец Михайлов признался, что мог не пережить пандемию коронавируса
Народный артист России Стас Михайлов признался, что прощался с жизнью во время пандемии коронавируса. О том, что мог не пережить болезнь, он рассказал в беседе с kp.ru.

По словам 57-летнего ихайлова, он был близок к отчаянию и заболел рано, когда протоколов лечения коронавирусной инфекции еще не было. Артист не услышал в прогнозе врача уверенности в том, что поправится, и попросил выписать его домой.

«Подумал: наверное, это все, хоть детей увижу. Температура не падает, легкие поражены», — вспоминает он.

Михайлов добавил, что не подходил к детям. Его здоровьем тогда занялась жена Инна — была рядом, делала мужу уколы антибиотика и не заболела.

«Здесь моя жена не побоялась, вытащила меня», — делится артист.

До этого Стас Михайлов отпраздновал 57-летие в особняке, стоимость которого оценивается в миллиард рублей. Певец собрал в доме самых близких друзей и звездных гостей. Среди приглашенных были замечены Татьяна Навка, Наташа Королева и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

Ранее Стас Михайлов высказался о необходимости контролировать нейросеть.

 
