Карина Кросс о первой работе в кино: «Меня почти сразу утвердили»

Блогерша Карина Кросс (настоящее имя Карина Лазарьянц) рассказала о своей первой работе в кино — съемках в фильме «Где ты?». Впечатлениями она поделилась в новом выпуске шоу «Кстати» на VK Видео.

По словам Кросс, на роль ее утвердили почти сразу.

«Были пробы, меня практически сразу утвердили: режиссер увидел, что это прям мой персонаж. Там подняты очень важные социальные проблемы — это очень серьезный фильм, но при этом я играю характерного персонажа, который создает вайб легкости и юмора», — делится она.

Кросс назвала фильм важным социальным проектом, который подсвечивает, что нужно внимательно относиться к детям.

По сюжету жизнь Макса и Анны разрушается из-за кражи их единственного трехмесячного ребенка. Спустя шесть лет Анна находит силы начать жить заново, но Макс не сдается и продолжает поиски сына.

