Россияне не захотели встречаться с фанатами эзотерики и манги

Поклонники литературного жанра «эзотерика» лидировали в топе людей, с которыми не хочется строить отношения. Об этом «Газете.Ru» сообщили на платформах Литрес и Twinby.

Сервисы провели исследование среди пользователей и узнали, как литературный вкус влияет на их «базовый минимум» и «роскошный максимум» в отношениях. К примеру, 67% опрошенных мужчин и 41% женщин заявили, что никогда бы не стали заводить роман с фанатами эзотерики. 30% мужчин и 36% женщин также не хотят строить отношения с любителями манги и комиксов.

Порталы выяснили, что большинство россиянок сформировали свои требования к возлюбленному под влиянием книг. Наиболее популярным «базовым минимумом» среди дам оказались: честность в общении, проявление заботы в мелочах и бережное отношение к уязвимости и доверию партнера, стремление не ранить. Большая часть женщин также назвала среди «роскошного максимума» способность совершить жертвенный поступок во имя любви, организацию впечатляющих свиданий и умение поэтично говорить о своих чувствах.

Мужчины оказались менее подвержены влиянию литературы на свое понимание отношений, а их «базовым минимумом» стала способность идти на компромисс. Еще два «базовых» проявления любви совпали с выбором женщин — это честность в общении и бережное отношение к уязвимости и доверию партнера. «Роскошным максимумом» для мужчин тоже оказалась способность совершить жертвенный поступок во имя любви, а также безусловная вера в мечты партнера, поддержка его амбиций и принятие человека целиком, со всем «багажом» и прошлым.

В пресс-службе сервисов добавили, что россияне сошлись во мнении, что литературные предпочтения партнера могут усилить романтические чувства или, наоборот, оттолкнуть. Среди книг, которые могут повлиять на отношение к человеку, оказались роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», «1984» Джорджа Оруэлла и «Властелин колец» Джона Толкина, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери и серия книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

Ранее сообщалось, что россияне принялись читать книги о жилищном праве на фоне «эффекта Долиной».