Стала известна первая реакция Лурье на решение суда

SHOT: Полина Лурье обняла адвоката после объявления решения суда
true
true
true

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье обрадовалась решению Верховного суда. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как отмечает издание, после оглашения суда Лурье обняла адвоката. Суд постановил пока оставить право собственности на квартиру за Полиной Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

16 декабря в ВС России прошло рассмотрение жалобы Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. В прошлом году артистка продала жилье за 112 млн рублей под влиянием аферистов, однако впоследствии сделку признали недействительной. В результате покупательница осталась без недвижимости и денег. Лурье требует признать сделку с Долиной законной и намерена вернуть квартиру.

Сама Долина на заседание не явилась. Во время рассмотрения дела судья зачитал иск Полины Лурье. В нем сказано, что народная артистка уклонилась от обязанности о снятии с учета и не выселилась из квартиры после заключения договора.

Ранее на заседание по делу Долиной приехал «человек-паук» и был задержан.

