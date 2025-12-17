На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Многое теряем»: Пригожин раскрыл, чего не хватает российскому шоу-бизнесу

Иосиф Пригожин: шоу-бизнесу в РФ очень не хватает мюзиклов
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Российский шоу-бизнес сегодня многое теряет из-за отсутствия мюзиклов, аналогичных тем, что были популярны в нулевые годы. Такие шоу позволяли артистам раскрыться с новой стороны и были очень интересны зрителям, которые не только смотрели новые истории, но и слушали хорошие песни. Однако традиция создания подобных шоу пропала в силу дороговизны, рассказал продюсер Иосиф Пригожин Общественной Службе Новостей.

«Нет сегодня таких шоу, и вряд ли в будущем они появятся, потому что не с кем их снимать. А еще никто не хочет вкладывать большие деньги в подобные проекты, — пояснил он. — Но в свое время мюзиклы стали настоящей сокровищницей для нашего шоу-бизнеса, и ряд нынешних знаменитостей стали настоящими звездами. Например, Николай Басков».

В нулевые годы такие шоу были популярны и в России, и в странах СНГ. Причем сегодня многие тренды тех лет снова набирают обороты и получают вторую волну популярности, поэтому и мюзиклы могли бы заинтересовать молодежь, если их перезапустить. Так юные зрители смогли бы узнать, что шоу-бизнес может быть весьма разнообразным, заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что мюзикл по хитам Розенбаума продлили до 2026 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как прокачать чувство юмора. Теория и практика
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами