«Многое теряем»: Пригожин раскрыл, чего не хватает российскому шоу-бизнесу

Российский шоу-бизнес сегодня многое теряет из-за отсутствия мюзиклов, аналогичных тем, что были популярны в нулевые годы. Такие шоу позволяли артистам раскрыться с новой стороны и были очень интересны зрителям, которые не только смотрели новые истории, но и слушали хорошие песни. Однако традиция создания подобных шоу пропала в силу дороговизны, рассказал продюсер Иосиф Пригожин Общественной Службе Новостей.

«Нет сегодня таких шоу, и вряд ли в будущем они появятся, потому что не с кем их снимать. А еще никто не хочет вкладывать большие деньги в подобные проекты, — пояснил он. — Но в свое время мюзиклы стали настоящей сокровищницей для нашего шоу-бизнеса, и ряд нынешних знаменитостей стали настоящими звездами. Например, Николай Басков».

В нулевые годы такие шоу были популярны и в России, и в странах СНГ. Причем сегодня многие тренды тех лет снова набирают обороты и получают вторую волну популярности, поэтому и мюзиклы могли бы заинтересовать молодежь, если их перезапустить. Так юные зрители смогли бы узнать, что шоу-бизнес может быть весьма разнообразным, заключил Пригожин.

Ранее сообщалось, что мюзикл по хитам Розенбаума продлили до 2026 года.