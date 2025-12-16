На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Москве пройдет «Супердискотека 90-х»

Концерт «Супердискотека 90-х» пройдет 19 декабря
PR-служба Рекорд Про

В Москве состоится концерт «Супердискотека 90-х». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Радио Рекорд.

Мероприятие пройдет 19 декабря 2025 года в Live Арене. Музыканты дискотеки выступят с программой «Айда в Лунапарк!». Зрители смогут послушать хиты таких артистов, как Шура, «Вирус», Алена Апина, Hi-Fi, Оксана Почепа Акула, Кай Метов, Оксана Ковалевская Kraski, «Лицей», Ирина Салтыкова, «Технология», «Монокини», Карина Кокс (экс-«Сливки»), «Русский Размер», Полина Ростова, Total&Cherkunova, а также группы «Дюна», «140 ударов в минуту», «Унесенные ветром» и Lika Star.

На «Супердискотеке 90-х» также споет секретный иностранный гость. Его личность раскроют во время кульминации шоу.

Тематикой концерта стал лунапарк. В фойе Live Арены будут установлены различные развлечения. К примеру, тир и автодром. А для поклонников электронной музыки 90-х и нулевых будет работать танцплощадка «Колбасный цех».

Ранее была названа причина запрета выступления Меладзе в Киргизии.

