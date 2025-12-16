На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дима Масленников раскрыл новые детали трагедии на «новом перевале Дятлова»

Блогер Масленников впервые за 30 лет отправился на съемки на новый перевал Дятлова
Пресс-служба Дмитрия Масленникова

Блогер Дима Масленников раскрыл новые детали трагедии, случившейся в 1993 году с тургруппой Людмилы Коровиной на горном хребте Хамар-Дабан в Бурятии. Видео, опубликованное на YouTube-канале блогера, стало продолжением выпуска про перевал Дятлова, с инцидентом на котором сравнивают трагедию.

Блогер проделал экстремальный путь в непогоду, чтобы провести съемки на месте происшествия, и взял более восьми интервью в разных уголках страны. В частности, Масленников встретился с Натальей Коровиной — дочерью Людмилы. Женщина вспомнила последний разговор с матерью и поделилась своим взглядом на то, что произошло в день трагедии: туристы видели некий «липкий туман».

Масленников напомнил, что свидетелей произошедшего нет, а улики потеряны.

«И вроде бы все, нет никаких возможностей докопаться до истины, но… Появляется <…> какой-то животный страх: если это произошло однажды, и никто не знает почему, какова вероятность, что это не может не произойти снова?» — размышляет он.

Туристы, по официальной версии, не выжили после сильного переохлаждения, однако судмедэксперт Игорь Жежель в разговоре с Масленниковым отметил, что его признаки невозможно установить спустя почти месяц, когда группу обнаружил. Таким образом, эксперты в 1993 году могли предположить причину трагедии, а не доподлинно установить ее, пришел к выводу блогер.

В походе Коровину сопровождали семь студентов. Из всей группы выжила только одна девушка — на тот момент 18-летняя Валентина Уточенко. Она рассказывала о неблагоприятных погодных условиях и последующем «безумном» поведении остальных участников группы.

Ранее многодетная россиянка в одиночку преодолела 2300 км по горам Урала за 120 дней.

Теперь вы знаете
