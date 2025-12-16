Лариса Долина потеряла 11 концертов на фоне скандала с квартирой

Baza: у певицы Долиной отменились четыре новогодних концерта в Дубае

У народной артистки России Ларисы Долиной отменились 11 новогодних концертов и корпоративов на фоне скандала с квартирой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственный источник.

В частности, утверждает издание, Долина потеряла четыре концерта в Дубае и семь броней на корпоративы.

16 декабря в 15:00 в Верховном суде России начнется заседание, на котором рассмотрят дело о продаже квартиры Полине Лурье.

Долина и Лурье выступают сторонами в деле, связанном с продажей квартиры в столичных Хамовниках. В прошлом году певица продала свою квартиру за 112 миллионов рублей и перевела эти деньги на так называемые безопасные счета. Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть недвижимость. При этом суд встал на сторону популярной исполнительницы, не обязав ее вернуть деньги Лурье. Впоследствии эта схема получила название «эффект Долиной». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

