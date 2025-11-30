На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Семенович объяснила, почему отказалась от загородной жизни

Певица Семенович призналась, что ей пока рано жить за городом
true
true
true
close
Алексей Белкин/news.ru/Global Look Press

Певица Анна Семенович рассказала в беседе с kp.ru, что вернулась из своего загородного дома обратно в Москву.

Семенович призналась, что загородная жизнь пока ей не близка. Сейчас артистка и ее возлюбленный Денис Шреер живут в ее квартире в центре Москвы. Певица отметила, что пока не получила предложения руки и сердца от партнера.

«Я поняла, что в деревеньку мне пока рано», — поделилась знаменитость.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

В марте 2025-го Семенович сообщила, что переехала в загородный дом. Артистка делилась видео своей территории на фоне соснового леса.

Ранее Семенович раскрыла, как сделать отдых на курортах постоянным.

