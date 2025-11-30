Семенович объяснила, почему отказалась от загородной жизни

Певица Семенович призналась, что ей пока рано жить за городом

Певица Анна Семенович рассказала в беседе с kp.ru, что вернулась из своего загородного дома обратно в Москву.

Семенович призналась, что загородная жизнь пока ей не близка. Сейчас артистка и ее возлюбленный Денис Шреер живут в ее квартире в центре Москвы. Певица отметила, что пока не получила предложения руки и сердца от партнера.

«Я поняла, что в деревеньку мне пока рано», — поделилась знаменитость.

В июне 2024 года стало известно, что Семенович встречается с женатым мужчиной — бизнесменом Денисом Шреером. Знаменитость вышла на связь и объяснила, что возлюбленный находится в бракоразводном процессе.

Семенович впервые встретилась с Шреером в караоке. По словам певицы, мужчина с детства жил в Германии, поэтому не знал о ее славе, но оценил вокальные способности и захотел познакомиться. Звезда рассказывала, что бизнесмен красиво за ней ухаживал, а потом они стали вместе жить и путешествовать.

В марте 2025-го Семенович сообщила, что переехала в загородный дом. Артистка делилась видео своей территории на фоне соснового леса.

