Никас Сафронов раскрыл россиянам свой секрет общения с мошенниками

Никас Сафронов: мне регулярно звонят аферисты – я уже умею с ними общаться
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Российский художник Никас Сафронов признался, что регулярно становится объектом мошеннических атак. По его словам, аферисты уже неоднократно звонили ему и пытались обмануть, в результате чего он научился их определять. В беседе с Общественной Службой Новостей он посоветовал россиянам обращать внимание на говор собеседника, а также на слова-индикаторы.

«Я слушаю, как именно говорит собеседник. Заметил, что некоторые из них, если они жители соседнего государства, говорят на своем варианте русского языка. То есть проскакивает фрикативное «г», звонящие неправильно ставят ударения, путаются в названиях российских городов и улиц», — пояснил художник.

Если собеседник представляется сотрудником правоохранительных органов или какой-то госорганизации, нужно всегда уточнять, откуда именно он звонит – обычно злоумышленники начинают сыпаться на таких вопросах, отметил Сафронов. Он также призвал россиян помнить, что никогда обычным гражданам не будут звонить сотрудники спецслужб, не пугаться и не верить угрозам, даже если звонящий человек использует «властный голос».

«Это просто страшилки и манипуляции», ― заключил художник.

До этого актриса Светлана Немоляева призналась, что ей часто звонят мошенники. Она отметила, что старается не отвечать на звонки незнакомых номеров, тут же кладет трубку, если собеседник представляется работником почты или правоохранительных органов. Артистка уверена, что в этих ситуациях не стоит быть мягким. Актриса предположила, что сейчас много пожилых людей становятся жертвами мошенников из-за советского воспитания.

Ранее Никас Сафронов связал ограбление Лувра с жадностью французов.

