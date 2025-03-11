Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Служебного романа» попросила не путать советское воспитание с деменцией

Актриса Светлана Немоляева заявила, что ей часто звонят мошенники
close
К/ст им.Довженко по заказу Гостелерадио СССР

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с изданием «Абзац», что ей часто звонят мошенники.

Немоляева отметила, что старается не отвечать на звонки незнакомых номеров. Она тут же кладет трубку, если собеседник представляется работником почты или правоохранительных органов. Артистка уверена, что в этих ситуациях не стоит быть мягким. Актриса предположила, что сейчас много пожилых людей становятся жертвами мошенников из-за советского воспитания.

«Пожилые люди из советской эпохи привыкли доверять. Если звонили из какой-то конторы, то это было правдой. Это советское воспитание, а не деменция», — поделилась артистка.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее Долина пожаловалась, что мошенники вымогают деньги от ее имени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами