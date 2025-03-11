Звезда «Служебного романа» попросила не путать советское воспитание с деменцией

Актриса Светлана Немоляева заявила, что ей часто звонят мошенники

Актриса Светлана Немоляева призналась в беседе с изданием «Абзац», что ей часто звонят мошенники.

Немоляева отметила, что старается не отвечать на звонки незнакомых номеров. Она тут же кладет трубку, если собеседник представляется работником почты или правоохранительных органов. Артистка уверена, что в этих ситуациях не стоит быть мягким. Актриса предположила, что сейчас много пожилых людей становятся жертвами мошенников из-за советского воспитания.

«Пожилые люди из советской эпохи привыкли доверять. Если звонили из какой-то конторы, то это было правдой. Это советское воспитание, а не деменция», — поделилась артистка.

Светлана Немоляева получила первую известность по роли Ольги Лариной в фильме Романа Тихомирова «Евгений Онегин». В ее фильмографии более 130 картин, включая знаменитый «Служебный роман», в котором она исполнила роль Ольги Рыжовой.

Она является лауреаткой премий «Золотая маска» и «Звезда театрала». В 2007 году Немоляева удостоилась звания народной артистки России.

Ранее Долина пожаловалась, что мошенники вымогают деньги от ее имени.