Бородина об отношении дочери к новому мужу: «Объединяются против меня»

Телеведущая Бородина заявила, что ее дочери неинтересно с родителями
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина рассказала об отношении 16-летней дочери Маруси к новому мужу знаменитости — блогеру Николаю Сердюкову. Высказавшуюся в соцсетях Бородину цитирует kp.ru.

По словам Бородиной, Маруся в хороших отношениях с отчимом и когда они остаются втроем, общается с ним больше, чем с матерью.

«Хорошие отношения, иногда они могут объединиться против меня. А в целом Мару — подросток, она любит проводить время с подругами, обожает ходить заниматься танцами, общается и проводит все свое свободное время там», — добавила она.

Девушка стала самостоятельной, продолжила Бородина, и родители ей уже не так интересны.

В начале июня Ксения Бородина официально оформила брак с возлюбленным Николаем Сердюков. Супруги провели торжество в отдельный день. Мероприятие прошло на вилле Микетти, куда пригласили друзей и близких.

Ведущая воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

В середине октября Бородина призналась, что решила отказаться от употребления алкоголя из-за плохого самочувствия после. По ее словам, организм стал хуже переносить спиртное после 40 лет.

Ранее Ксения Бородина вышла на публику в корсетном мини-платье на фоне слухов о беременности.

