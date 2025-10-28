На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собчак высмеяла Пашиняна: «Михаила Круга он включит наконец?»

Журналистка Собчак посоветовала Пашиняну записать видео под песню Круга
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Журналистка Ксения Собчак отреагировала в Telegram-канале «Кровавая барыня» на очередной музыкальный ролик премьер-министра Армении Николы Пашиняна.

В опубликованном 28 октября видео Пашинян появляется перед камерой под звуки композиции «Survivor». Завершая ролик, он демонстрирует жест сердца и желает подписчикам доброго утра и любви.

Собчак, в свою очередь, не удержалась от иронии и задалась вопросом в личном блоге: «Михаила Круга он включит уже наконец или сколько еще ждать, я не понимаю?»

Таким образом, журналистка напомнила подписчикам о том, что еще в начале октября завирусился ролик с Пашиняном, на котором он слушал трек певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) «Прости меня, моя любовь».

Недавно СМИ раскрыли планы Собчак по получению ВНЖ в Испании. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на источники. Как добавили журналисты, Собчак намерена оформить вид на жительство на себя и своего сына. Документ запрошен со сроком действия до 2028 года.

По информации El Pais, заявление российской знаменитости все еще находится на рассмотрении.

Ранее стало известно, что ветеран Афганистана снова подал иск к Пугачевой.

