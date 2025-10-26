Группа «Тату» сделала заявление о новом альбоме

Группа «Тату» заявила, что не имеет никакого отношения к альбому «В Поднебесной»

Солистки группы «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина рассказали в беседе с «Пятым каналом», что не имеют никакого отношения к якобы их новому альбому «В Поднебесной».

«Не знаем. Это не к нам вопрос», — заявила Волкова.

«В Поднебесной» вышел на стриминговых площадках 24 октября 2025 года. В него вошли 12 песен, многие из которых были выпущены ранее.

Лена Катина и Юлия Волкова выступили 19 июля в Ялте. Об их воссоединении стало известно еще 2 июля. Волкова опубликовала совместную фотосессию с Леной Катиной и рассказала о новых проектах.

Катина отметила, что инициатива о воссоединении с Юлией Волковой изначально исходила от менеджмента, потом артистки решили выступить вместе в Белоруссии, а летом 2025 года объявили полноценный камбэк.

Представительница певицы Лены Катиной Евгения в комментарии «Газете.Ru» сообщила, что артистка после воссоединения группы «Тату» продолжит выступать и сольно.

