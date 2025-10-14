«Терпела, потому что любила»: Дворцов раскрыл причину развода Джигана и Самойловой

Продюсер Дворцов: Самойлова подала на развод, потому что устала терпеть Джигана

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с NEWS.ru, что причина развода рэпера Джигана и блогерши Оксаны Самойловой кроется в том, что блогерша устала терпеть поведение супруга.

По словам продюсера, Самойлова на протяжении длительного времени закрывала глаза на то, что супруг, несмотря на наличие семьи, постоянно появлялся в обществе молодых девушек.

«Он перестал быть артистом и превратился просто в какого-то скандального мужика. <…> Думаю, все это время она терпела все выходки мужа, потому что любила. Но всякому терпению приходит конец», — высказался продюсер.

NEWS.ru отмечает, что первые признаки проблем в отношениях Самойловой и Джигана появились летом нынешнего года: на премии Voice Influencer Awards блогерша призналась, что пара спит в разных спальнях.

Позднее источники раскрыли, что супруги уже давно жили по принципу «вместе, но отдельно». Причиной подобного решения стали, в том числе, скандальные ролики Джигана в соцсетях, которые ставят под сомнение его верность жене.

9 октября стало известно, что Самойлова подала на развод с Джиганом — соответствующий иск появился в картотеке судов 6 октября. Блогерша и рэпер пока никак не комментировали информацию. У пары четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.

