«Самый веселый казах в мире»: Винокур рассказал, как подружился с Назарбаевым

Российский артист эстрады Владимир Винокур рассказал в YouTube-интервью каналу FAMETIME TV о дружеских отношениях с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и другими политическими и культурными деятелями.

По словам артиста, во время одной из встреч он обратился к политику по имени-отчеству, на что тот ответил: «Володь, для тебя я Нурике». Выяснилось, что причина такой близости крылась в давнем случае на съезде комсомола, когда Винокур, выступая с монологом, назвал Назарбаева «самым веселым казахом в мире».

«Всегда, когда я работаю в Белоруссии, то Александр Григорьевич Лукашенко приносит цветы — или от него, если его нет самого. Леню (Якубовича) я знаю с 70-х годов. Когда мы были студентами, то у нас была компания. Мы общались и, в общем-то, до сих пор дружим», — также поделился юморист.

Также Винокур отметил дружбу с шансонье Михаилом Шуфутинским, которая началась в конце 60-х годов, когда будущий певец служил пианистом в оркестре Дома офицеров.

В конце августа издание «Постньюс» сообщало, что у Винокура числится долг по ИП суммой 72 тысячи рублей. Артисту может грозить блокировка счетов и интерес судебных приставов, если он не погасит платеж вовремя.

