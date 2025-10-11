Николай Басков ищет жену ради политической карьеры

Певец Николай Басков ищет жену, поскольку планирует вступить в большую политику. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита Короля» со ссылкой на знакомого артиста.

По словам инсайдера, в политических кругах семейный статус играет важную роль:

«Люди у нас любят одиноких артистов, но человек при власти должен иметь жену, семью».

Знакомый Баскова уточнил, что в новом статусе певцу «будет неудобно» появляться на публике без супруги, особенно учитывая предстоящие встречи и интервью.

Певец, добавляет инсайдер, предъявляет к будущей женщине весьма конкретные требования. Она должна быть из влиятельной семьи, уметь достойно принимать гостей, обладать светскими манерами и соответствовать статусу.

«Артистки не поймут его, каждая же хочет быть звездой, а не женой уважаемого человека. Поэтому присматривает среди молодых женщин из влиятельных семей, чтобы знали и как гостей встречать, и как в люди выйти», — отметил он.

Первый и единственный брак Николая Баскова был заключен в 2001 году с Светланой Шпигель, дочерью известного продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году в семье родился сын Бронислав. Однако брак оказался недолгим — в 2008 году супруги развелись.

Ранее сообщалось, что певица Слава ищет щедрого поклонника.