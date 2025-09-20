На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Улиц разбитых фонарей» о борьбе с алкоголизмом: «Чуть сандали не задвинул»

Актер Половцев бросил пить, пообещав жене три года трезвости
true
true
true
close
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Половцев рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью. Его цитирует aif.ru.

По словам Половцева, алкоголизм едва не стоил ему жизни:

«Тремор, тахикардия начались. Чуть «сандали не задвинул», — вспоминает 67-летний артист.

Проблемой алкоголь стал, когда артисты «Улиц разбитых фонарей» стали популярны — они объездили 70 городов с творческими встречами, неизбежно заканчивавшимися застольем. Половцев бросил пить, пообещав жене «взять отпуск» от спиртного и выдержать хотя бы три года. Срок вышел, но Половцев продолжает держать слово.

Помогают артисту сохранять трезвость и двое маленьких детей.

«Играть с ними мне стало намного интереснее, чем выпивать с кем-то. Нет, я могу посидеть в компании, пообщаться, попеть песни, поговорить о творчестве. Но без…» — заверил он.

Александр Половцев сыграл полковника Олега Соловца в выходившем с 1998 по 2019 год сериале «Улицы разбитых фонарей». В 2024 году он рассказал об отношениях с бывшими коллегами по сериалу.

Ранее Половцев раскрыл секрет успеха сериала «Улицы разбитых фонарей».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами