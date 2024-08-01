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Звезда «Улиц разбитых фонарей» раскрыл секрет популярности сериала

Актер Половцев заявил, что «Улицы разбитых фонарей» заняли свободную нишу

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Актер Александр Половцев, сыгравший полковника Олега Соловца в выходившем с 1998 по 2019 год сериале «Улицы разбитых фонарей», раскрыл секрет популярности сериала. О проекте он рассказал на RTVI.

По словам Половцева, сегодня этот сериал о работе петербургской милиции уже неактуален: кабинеты и методы работы у оперативников совсем другие.

«Да, уже появились компьютеры, есть какие-то гаджеты, нет продавленных диванов, браслетов к батарее пристегивать», — говорит он.

В конце 1990-х, продолжил актер, «Улицы разбитых фонарей» заняли свободную нишу.

«Ниша была свободна. И это было очень узнаваемо, поскольку у каждого из нас есть прототипы, и мы с ними общались», — признался Половцев.

Первые сезоны сериала нравятся артисту больше последующих: сценарии новых сезонов, по его мнению, стали более низкого качества, и на производство выделялось меньше денег.

Накануне коллега Половцева по «Улицам разбитых фонарей» Сергей Селин назвал размер своей пенсии.

Ранее актер Всеволод Володин рассказал, что со съемок фильма «Бешенство» сбежали волки.

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