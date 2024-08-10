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«Раньше была дружная семья»: звезда «Улиц разбитых фонарей» о коллегах

Актер Половцев опроверг слухи о ссоре с коллегами по «Улицам разбитых фонарей»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Актер Александр Половцев, сыгравший полковника Олега Соловца в выходившем с 1998 по 2019 год сериале «Улицы разбитых фонарей», рассказал на RTVI об отношениях с коллегами.

По словам 66-летнего Половцева, отношения в актерском коллективе сериала с годами изменились. Однако слухи о ссоре с другими актерами «Улиц разбитых фонарей» он опроверг.

«Нет, ни в коем случае, я и Лешу люблю, и Сережу, и Мишу, и Настю. Хотя раньше это была большая дружная семья, а сейчас…» — сказал он.

Лучшими друзьями он бывших коллег не считает, но всегда рад общению с ними. Вместе с Сергеем Селиным и Алексеем Ниловым его иногда приглашают встретиться с оперативниками.

«Недавно были с ветеранами уголовного розыска, ух там истории, вот где черпать сюжеты надо», — признался Половцев.

Также Половцев раскрыл секрет успеха сериала «Улицы разбитых фонарей».

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