«Такой темный в 36!»: Елена Малышева пристыдила гостя Первого канала

Телеведущая Елена Малышева пристыдила гостя программы «Жить здорово!» — 36-летнего Константина — за незнание методов защиты, которые позволяют человеку защититься от заболевания гепатитом B при половом контакте. Выпуск опубликован на Первом канале.

На передаче Константин заявил, что существует множество способов контрацепции, которые не позволяют гепатиту B передаваться. Однако телеврач резко осудила 36-летнего россиянина, пристыдив фразой:

«Никакой не «много разных». От болезней, передаваемых половым путем, защищает только презерватив. Константин, 36 лет, что вы такой темный?»

Недавно сообщалось, что Малышева заработала почти полмиллиарда рублей на своем медицинском центре. Согласно доступным данным, фирма телеведущей за 2024 год заработала 450 млн рублей. При этом чистая прибыль компании составила 1,7 млн рублей.

Елена Малышева — известная российская телеведущая, врач-терапевт и кардиолог. С 1997 года она является ведущей программы «Здоровье» на Первом канале, а с 2010 года ведет передачу «Жить здорово!».

