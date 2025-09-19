На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Успенская «устроила истерику» на красной дорожке

Popcake: Успенская устроила скандал на красной дорожке из-за крестницы
true
true
true
close
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Любовь Успенская «устроила истерику» на красной дорожке премии журнала FB «Люди года-2025». Об этом сообщает Popcake в Telegram-канале.

Успенская вышла в свет вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной и маленькой крестницей. Исполнительницу возмутило то, что светский репортер Олег Пилягин назвал девочку внучкой Успенской.

«Что вы говорите? Какая внучка?» — возмущенно ответила ему певица.

По признанию самого Пилягина, ситуация вышла из-под контроля, и Успенская устроила ему «эмоциональные качели». В своем Telegram-канале журналист опубликовал видео, где видно, как певица в шутку начала его придушивать.

4 сентября певица рассказывала, что стала инициатором разрыва отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с женихом-бизнесменом Никитой Плотниковым. Она подчеркивала, что посчитала мужчину недостойным Плаксиной.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — делилась артистка.

В апреле 2025 года Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом». Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

В конце августа Татьяна Плаксина в беседе с «Газетой.Ru» рассказывала, что новый бойфренд Никита уже успел познакомить ее со своей матерью. Также она отмечала, что жених поддерживает хорошие отношения с ее родительницей — Любовью Успенской.

Ранее сообщалось, что Пугачеву хотят лишить ежегодного дохода в 28 млн рублей в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами