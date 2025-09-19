Певица Любовь Успенская «устроила истерику» на красной дорожке премии журнала FB «Люди года-2025». Об этом сообщает Popcake в Telegram-канале.

Успенская вышла в свет вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной и маленькой крестницей. Исполнительницу возмутило то, что светский репортер Олег Пилягин назвал девочку внучкой Успенской.

«Что вы говорите? Какая внучка?» — возмущенно ответила ему певица.

По признанию самого Пилягина, ситуация вышла из-под контроля, и Успенская устроила ему «эмоциональные качели». В своем Telegram-канале журналист опубликовал видео, где видно, как певица в шутку начала его придушивать.

4 сентября певица рассказывала, что стала инициатором разрыва отношений своей дочери Татьяны Плаксиной с женихом-бизнесменом Никитой Плотниковым. Она подчеркивала, что посчитала мужчину недостойным Плаксиной.

«Он ей не пара. Я его выгнала. Я увидела, что он ей вроде нравится, но также я увидела, что он не тянет! Я сказала «до свидания» и просто показала ему на дверь», — делилась артистка.

В апреле 2025 года Успенская раскрыла, что у ее дочери роман с «серьезным бизнесменом». Им оказался 27-летний хоккеист и предприниматель Никита Плотников.

В конце августа Татьяна Плаксина в беседе с «Газетой.Ru» рассказывала, что новый бойфренд Никита уже успел познакомить ее со своей матерью. Также она отмечала, что жених поддерживает хорошие отношения с ее родительницей — Любовью Успенской.

