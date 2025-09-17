На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбакайте предрекли забвение из-за Пугачевой: «Случится в ближайший год»

maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что интервью Аллы Пугачевой может иметь серьезные последствия для карьеры ее дочери — певицы Кристины Орбакайте. Его слова передает сайт «Страсти».

По словам эксперта, в беседе с Гордеевой Пугачева позволила себе чрезмерно резкие высказывания о коллегах и России в целом. Дворцов отметил, что тем самым Примадонна показала «свое истинное лицо».

«Что будет в будущем [с Орбакайте]? Уйдет в забвение. 100% это случится в ближайший год»,— высказался он.

Дворцов добавил, что Орбакайте столкнулась со значительным сокращением концертной деятельности еще после того, как муж Пугачевой Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) публично раскритиковал СВО. По его словам, с тех пор певица выступает «только для своих».

Также Дворцов напомнил, что если раньше выступления Примадонны оценивались в 20–30 млн рублей, то гонорары Орбакайте сейчас составляют всего 6–8 млн рублей.

10 сентября журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, в рамках которого певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого общественная организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить певицу звания народной артистки.

Ранее Пугачева намекнула, что жалеет о данном Катерине Гордеевой интервью.

