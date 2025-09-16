Стало известно, сколько может потерять Монеточка после запрета на въезд в три страны

Продюсер Дворцов: запрет на въезд в три страны может лишить Монеточку 30 млн рублей

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова – настоящее имя) может лишиться миллионов рублей после запрета на въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию.

«Это большой удар по ее карману, по ее концертам. Чем больше концертов у артиста, тем больше заработок», — заявил продюсер.

Дворцов отметил, что Монеточка зарабатывает 4 миллиона рублей. По его подсчетам, артистка может потерять порядка 20-30 млн рублей после запретов.

16 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Гырдымовой запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за антироссийских высказываний. Как отметило издание, певица также не может въехать во все страны, где действует безвизовый режим для россиян — Белоруссия, Черногория, Молдавия, Грузия и другие.

География мирового тура Монеточки сократилась до стран, которые входят в Шенгенскую зону: 25 стран Евросоюза (кроме Ирландии и Кипра), четыре страны — Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, не входящие в ЕС, а также де-факто — Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Гырдымова переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым, в Литву после начала российской военной операции на Украине.

