На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько может потерять Монеточка после запрета на въезд в три страны

Продюсер Дворцов: запрет на въезд в три страны может лишить Монеточку 30 млн рублей
true
true
true
close
А поговорить?/YouTube" class="item-image" loading="lazy">
А поговорить?/YouTube

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (Елизавета Гырдымова – настоящее имя) может лишиться миллионов рублей после запрета на въезд в ОАЭ, Турцию и Сербию.

«Это большой удар по ее карману, по ее концертам. Чем больше концертов у артиста, тем больше заработок», — заявил продюсер.

Дворцов отметил, что Монеточка зарабатывает 4 миллиона рублей. По его подсчетам, артистка может потерять порядка 20-30 млн рублей после запретов.

16 сентября Telegram-канал Mash сообщил, что Гырдымовой запретили въезд в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Сербию из-за антироссийских высказываний. Как отметило издание, певица также не может въехать во все страны, где действует безвизовый режим для россиян — Белоруссия, Черногория, Молдавия, Грузия и другие.

География мирового тура Монеточки сократилась до стран, которые входят в Шенгенскую зону: 25 стран Евросоюза (кроме Ирландии и Кипра), четыре страны — Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн, не входящие в ЕС, а также де-факто — Монако, Сан-Марино и Ватикан.

Гырдымова переехала вместе с мужем, продюсером Виктором Исаевым, в Литву после начала российской военной операции на Украине.

Ранее Орлова раскрыла, сколько ей нужно миллионов рублей для комфортной жизни на месяц.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами