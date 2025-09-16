На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Трусы для мужа»: раскрыт гонорар и райдер уехавшей из РФ Монеточки

Mash: уехавшая из РФ певица Монеточка выступает за рубежом почти за 4 млн рублей
monetochkaliska/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Монеточка (признана в РФ иностранным агентом) (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) ездит на гастроли вместе со своей семьей: продюсером Виктором Исаевым и двумя детьми – трехлетней Ниной и почти двухлетним Петром. Об этом сообщает Mash.

По информации Telegram-канала Mash, в своем райдере артистка настаивает на перелете бизнес-классом и размещении в тихом номере сетевого отеля с ванной. Кроме того, в список обязательных условий входит обеспечение охраны: один сотрудник должен находиться у ее гримерки, второй — на площадке, а также ей нужен отдельный охранник для семьи.

Согласно продуктовому райдеру, в гримерке певицы должны находиться куриный бульон, салат «Цезарь», различного рода нарезки, а также 28 бутылок алкогольных напитков — от пива до красного сухого вина. В список также входит набор одежды, обязательным элементом которого являются велошорты. Для супруга певицы предусмотрены носки и футболки. После концерта организаторы обязаны обеспечить доставку пиццы или роллов для артистки и ее команды.

Среди финансовых условий райдера: суточные для команды в размере €70 (почти 7 тыс. рублей. — «Газета.Ru») и гонорар — порядка €40 тыс. (3,9 млн рублей. — «Газета.Ru»). Все подарки, полученные после выступления, должны пересылаться в Вильнюс, где проживает Гырдымова. Кроме того, певица настаивает на открытии точки продажи ее мерча прямо на месте проведения концерта.

Ранее СМИ сообщили, что Монеточке закрыли въезд в некоторые страны из-за критики России.

