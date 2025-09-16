Орлова раскрыла, сколько ей нужно миллионов рублей для комфортной жизни на месяц

Певица Орлова призналась, что ей нужно 10 млн рублей в месяц для комфортной жизни

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в интервью Наташе Гасанхановой, что ей нужно около 10 миллионов рублей в месяц для комфортной жизни.

Орлова отметила, что с такой суммой могла бы не работать месяц.

«Не хотела бы сейчас напугать своего мужа... Миллионов там десять. Я не знаю, что меня должно задержать дома. Это не потому, что я не люблю свой дом и рвусь оттуда — сейчас там опять будут кудахтать: «Плохая мать! Только родила и дома не сидит!» — да нет! Я считаю, что человек должен быть внутри себя очень гармоничен», — поделилась телеведущая.

В декабре 2021-го Орлова вышла замуж за бизнесмена Валерия. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. На момент беременности звезде было 45 лет. 13 мая певица крестила малышку. Крестной матерью стала близкая подруга ведущей и ее коллега по «Дому-2» Ксения Бородина. У Орловой также есть сын от бизнесмена Александра Карманова Артем.

Орлова стала известна после участия в поп-группе «Блестящие». В 2017 году она начала вести реалити-шоу «Дом-2», где познакомилась с Ксенией Бородиной.

Ранее Орлова назвала необычный способ цензурировать женские соски.