Представитель Шуфутинского рассказала, когда певец получил российский паспорт

Директор Шуфутинского Юмашева: певец получил гражданство РФ в 2022 году
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Пиар-директор Михаила Шуфутинского Татьяна Юмашева рассказала, когда певец на самом деле получил российский паспорт. Появившуюся в СМИ информацию о том, что артист получил российское гражданство недавно, она прокомментировала в беседе с aif.ru.

Сообщения Юмашева назвала «фейками».

«Он получил российский паспорт еще в 2022 году. То, что пишут сегодня, выдумывают даты, я не знаю, откуда это взяли», — говорит она.

5 сентября СМИ сообщили, что исполнитель хита «Третье сентября» до последнего времени проживал в РФ по ВНЖ с американским паспортом. Канал SHOT утверждал, что в 2022 году истек срок годности американского паспорта Шуфутинского, который артист не стал продлевать, и что ему якобы вручили документ гражданина России 24 августа 2025 года.

Шуфутинский переехал из СССР в США в 1981 году. Спустя 9 лет артист вернулся в Россию, в Америке оставалась его жена Маргарита.

Ранее Владимир Путин наградил орденом Григория Лепса.

